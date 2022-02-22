В Томске назвали причину большого интервала общественного транспорта

Подъем заболеваемости COVID-19 отразился на общественном транспорте Фото: Владислав Пирогов

Подъем заболеваемости COVID-19 отразился и на общественном транспорте в Томске. В частности, из-за болезни многих водителей время ожидания маршрутки кратно увеличилось. Об этом сообщила председатель комитета по организации пассажироперевозок департамента городского хозяйства Томска Ольга Свахина.

По словам Ольги Свахиной, отрасль на сегодняшний день также призанна одной из самых пострадавших из-за пандемии коронавируса. Пассажиропоток сократился на 40-60%. Поэтому многие водители ушли на другие работы.

Между тем, проблема отразилась и на работе томского трамвайно троллейбусного парка. В ТТУ из-за нехватки кондукторов вынуждены снимать с линии часть транспорта. Например, на днях на линию вышли 29 троллейбусов, хотя изначально планировалось 37.

Отмечается, что большой процент простаивающих автобусов перевозчики взяли по договору лизинга. Они обязаны платить за транспорт не зависимо от того, простаивает он или нет.

Добавим, что в ближайшее время власти вынесут на собрание гордумы вопрос о повышении зарплат в ТТУ. Так, водитель троллейбуса в среднем получает 30 тысяч рублей в месяц. На размер зарплаты влияет время, потраченное на «простой» трамваев и троллейбусов из-за сторонних ДТП, а также поломки транспорта. Среди водителей на предприятии наблюдается постоянная «текучка» кадров.

https://www.tomsk.kp.ru/online/news/4639589/