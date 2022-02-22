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Общество22 февраля 2022 11:41

Томские власти обсудили варианты площадок для размещения межвузовского кампуса

Для принятия решения в Томске создадут команду специалистов, экспертов, в том числе с членами Градосовета
Источник:kp.ru
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В Томской области рассматриваются плюсы и минусы двух площадок

В Томской области рассматриваются плюсы и минусы двух площадок

В Томске рассматриваются плюсы и минусы "северной" площадки на левом берегу Томи, и "южной", которая расположена между Томью и озером Сенная Курья. Их площадь составляет 83 и 62 га соответственно.

По словам заместителя гендиректора по проектированию ГК "Гранит" Вячеслава Пихурова, плюсами "северного" участка стали наличие инженерной инфраструктуры и красивый вид. Минусами - отсутствие развязки, сложности в защите территории от подтопления, близость садовых товариществ. Это по мнению специалиста создаст дисбаланс архитектурных стилей.

Говоря о "южной" площадке, эксперт отметил отсутствие съезда с Коммунального моста. Ее преимуществом перед "северной" стала транспортная доступность и возможность организации кольцевого движения.

Напомним, что общая стоимость кампуса по оценкам специалистов составит свыше 30 млрд рублей.