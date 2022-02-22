Михаил Ратнер заявил о необходимости повышения зарплаты водителям, кондукторам и механикам ТТУ

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И.о. мэра Томска Михаил Ратнер заявил о необходимости повышения заработной платы водителям, кондукторам и механикам ТТУ. Это было озвучено в ходе очередного совещания рабочей группы, занимающейся вопросами повышения зарплат сотрудникам муниципальных учреждений «ТомскСАХ» и ТТУ, сообщает мэрия Томска.

Как рассказали сотрудники ТТУ, на сегодняшний день оплата их труда не соответствует реальным условиям. Так, кондуктор троллейбуса и трамвая в среднем ежемесячно получает 24 тысячи рублей. при этом для того, чтобы набрать норму отработанных часов, им приходится выходить на работу в выходные.

Средняя зарплата водителя ТТУ с категорией 1 класса составляет 30 - 31 тысячу рублей в месяц. Оплата его труда зависит от времени, которое тратится на «простой» трамваев и троллейбусов из-за ДТП на дорогах, а также из-за выхода транспорта из строя. Отмечается также, что на предприятии наблюдается постоянная «текучка» водителей.

Зарплата ИТР в среднем составляет около 32 тысяч рублей в месяц. Как рассказали работники, на исполнение плана по ремонту влияет изношенность транспорта и дефицит кадров. Молодые специалисты не хотят идти работать в ТТУ из-за низких зарплат.

Как рассказал Михаил Ратнер, ТТУ для Томска является социально значимым предприятием. Вопросы оплаты труда работников, от которых зависит как комфорт, так и безопасность томичей, необходимо. В последнее время происходит отток водителей, из-за чего увеличиваются интервалы движения транспорта, добавил и. о. мэра.

В связи с этим Ратнер предложил вынести вопрос о повышении зарплаты водителям, кондукторам и механикам на мартовское собрание Думы.

Ратнер добавил: «Специалисты администрации в ближайшие дни просчитают размер надбавки, подготовят документы. Надеемся, что депутаты нас поддержат».

Также и. о. мэра дал поручение руководству ТТУ разработать предложения о мерах, которые позволят сохранить пассажиропоток, соблюдение графиков движения транспорта, а также об оптимальном количестве необходимых сотрудников.