Томск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 февраля 2022 8:09

Томич нашел ключи от автомобиля Hyundai и угнал его

Полицейские оперативно задержали угонщика
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Машину доставили в Томск и вернули хозяину.

Машину доставили в Томск и вернули хозяину.

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске в полицию с заявлением о хищении автомобиля Hyundai Solaris с проспекта Ленина обратился местный житель. Полицейские оперативно задержали угонщика, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Было установлено, что автомобиль покинул пределы Томска и едет по трассе Томск-Каргала-Колпашево. Эту информацию передали во все территориальные подразделения.

Спустя время полицейские увидели на обочине трассы автомобиль, подходящий под описание, за рулем которого сидел ранее судимый 24-летний житель Томска.

Он рассказал полицейским, что нашел на улице ключи от машины и при помощи сигнализации установил автомобиль. После этого томич решил поехать на угнанном автомобиле по своим делам в Бакчарский район, однако в пути в машине закончился бензин.

Машину доставили в Томск и вернули хозяину.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации.