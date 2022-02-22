Томич нашел ключи от автомобиля Hyundai и угнал его

Машину доставили в Томск и вернули хозяину. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске в полицию с заявлением о хищении автомобиля Hyundai Solaris с проспекта Ленина обратился местный житель. Полицейские оперативно задержали угонщика, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Было установлено, что автомобиль покинул пределы Томска и едет по трассе Томск-Каргала-Колпашево. Эту информацию передали во все территориальные подразделения.

Спустя время полицейские увидели на обочине трассы автомобиль, подходящий под описание, за рулем которого сидел ранее судимый 24-летний житель Томска.

Он рассказал полицейским, что нашел на улице ключи от машины и при помощи сигнализации установил автомобиль. После этого томич решил поехать на угнанном автомобиле по своим делам в Бакчарский район, однако в пути в машине закончился бензин.

Машину доставили в Томск и вернули хозяину.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации.