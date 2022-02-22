Россия показала миру, что не оставит в беде дружественный народ

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В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецка и Луганска. В своем телеобращении он отметил, что украинские власти должны незамедлительно прекратить боевые действия в Донбассе, иначе ответственность за возможное продолжение кровопролития будет на Киеве.

В последнее время в Донбассе кратно увеличилось количество обстрелов с украинской стороны, а в Россию прибыло более 60 тысяч беженцев, большую часть которых составляют старики, женщины и дети. На сегодняшний день их размещают во временных пунктах в Ростовской, Курской, Воронежской и других областях. Беженцев готовы принять еще более 40 регионов России.

Большинство опрошенных россиян поддерживают решение об эвакуации в Россию жителей Донецкой и Луганской народных республик (78%). Также российские граждане позитивно оценивают и помощь беженцам с Донбасса со стороны волонтеров (82%). Об этом говорят данные ВЦИОМ. Директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев считает, что результаты опроса соответствуют настроениям в российском обществе, а также позициям общественных палат и волонтеров, которые активно принимают участие в помощи беженцам. По его словам, многие россияне помнят, что происходило на юго-востоке Украины в 2014–2015 годах, в том числе о многочисленных жертвах обстрелов среди мирного населения Донбасса в как женщин и детей, так и стариков.

Что думают о решении поддержать жителей Донбасса и признать независимость республик в Томске? Губернатор Томской области Сергей Жвачкин назвал это решение выстраданным и объявил о поддержке решения президента:

«Безусловно, мы поддерживаем решение президента признать ДНР и ЛНР. Это не только признание независимости территорий, но и признание для миллионов живущих там людей права на жизнь, права на мир, права на русский язык. Несмотря на то, что нас разделяют тысячи километров, сибиряки всегда были рядом с жителями Донбасса и Луганска, переживая и помогая людям, оказавшимся в беде. Теперь жители народных республик, от которых давно отказалась Украина, смогут мирно жить на своей земле, не боясь за завтрашний день».

Также поддерживают решение президента Владимир Кравченко, член Совета Федерации от Томской области, депутаты Госдумы Алексей Диденко и Владимир Самокиш.

Решение Путина и беженцев поддерживают простые жители по всей стране. Томское региональное отделение организации «Волонтеры-медики» объявило о готовности отправиться во временные пункты размещения беженцев с Донбасса для оказания посильной помощи.