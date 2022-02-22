В Томской области мастер сельхозпредприятия пойдет под суд за смерть работника

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В Томской области мастер сельскохозпредприятия обвиняется в нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Томской области.

Следствием установлено, что в октябре 2021 года на сельхозпредприятии в Томской области мастер допустил к работе на зерносушильном комплексе пьяного сотрудника.

Пьяный 43-летний работник на лестнице зерносушильного комплекса потерял равновесие и упал с трехметровой высоты. В результате падения он получил травмы, от которых спустя время скончался в больнице.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Первомайский районный суд Томской области.