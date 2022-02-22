Губернатор Томской области Жвачкин поддержал решение Путина признать независимость ДНР и ЛНР

Решение президента признать ДНР и ЛНР - не только признание независимости территорий, но и признание миллионов жителей права на жизнь, мир, русский язык. Фото: Ксения Высотина

Глава Томской области Сергей Жвачкин поддержал решение президента РФ Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

Жвачкин подчеркнул, что решение президента признать ДНР и ЛНР - не только признание независимости территорий, но и признание миллионов жителей права на жизнь, мир, русский язык.

Он отметил, что это решение президенту далось нелегко, однако другого быть не могло.

Жвачкин заключил: «Несмотря на то, что нас разделяют тысячи километров, сибиряки всегда были рядом с жителями Донбасса и Луганска, переживая и помогая людям, оказавшимся в беде. Теперь жители народных республик, от которых давно отказалась Украина, смогут мирно жить на своей земле, не боясь за завтрашний день».