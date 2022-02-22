В Асино 29-летний тувинец пытался перебросить наркотики через забор колонии

В ходе досмотра при нем были обнаружены и изъяты свёртки с 26,7 гр. наркотиков. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Полицейские Асино задержали 29-летнего жителя республики Тыва, который хотел перебросить наркотики через забор колонии, в которой ранее отбывал наказание. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Мужчина был задержан на улице Мичурина в Асино, в ходе досмотра при нем были обнаружены и изъяты свёртки с 26,7 гр. наркотиков.

По предварительной информации, в 2019 году тувинец перед освобождением из этой колонии пообещал угостить отбывающих наказание «гашишем», изготовленным им лично в республике Тыва. В феврале 2022 он приехал в Асино и пытался перебросить наркотики через забор.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мужчина заключен под стражу.