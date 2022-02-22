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Здоровье22 февраля 2022 3:40

Пункт самовывоза лекарств от COVID-19 открылся в центре Томска 22 февраля

Получить необходимое лекарство родственник заболевшего смогут после назначения врача
Источник:kp.ru
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Также получить препараты можно при самообращении в мобильные ФАПы.

Также получить препараты можно при самообращении в мобильные ФАПы.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Во вторник, 22 февраля, в Губернской аптеке Томска по проспекту Ленина, 54, открылся пункт самовывоза лекарств от COVID-19 для томичей, которые проходят лечение от коронавируса на дому. Об этом сообщили в оперштабе.

Получить необходимое лекарство родственник заболевшего смогут после назначения врача с понедельника по субботу с 10:00 до 20:00, а также в воскресенье с 10:00 до 18:00. помимо этого, не прекращается доставка необходимых лекарств на дом волонтерами.

При посещении пункта родственникам болеющего необходимо предоставить специальную памятку, где указаны данные заболевшего и того, кто получает лекарства, а также паспорт. Эту памятку выдает врач на первичном осмотре пациента на дому при положительном результате экспресс-теста на коронавирус.

Лекарства также выдаются если экспресс-тест показал положительный результат на приеме у врача в центрах неотложной помощи на базе третьей горбольницы (пр. Ленина, 12), в поликлинике № 10 (пр. Мира,17) и МСЧ № 2 (Иркутский тракт, 156).

Также получить препараты можно при самообращении в мобильные ФАПы в микрорайонах Зеленые Горки и Северный Парк.