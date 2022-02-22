Обманувший трёх пенсионерок из Северска мошенник задержан в Новосибирске

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В Северске три пенсионерки думая, что спасают родственников от неприятностей, отдали более 330 тысяч злоумышленникам. По подозрению в мошенничестве задержан житель Новосибирска, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Как рассказали женщины, им звонил неизвестный, который сообщал, что один из их родственников совершил преступление и сейчас находится под стражей. И для того, чтобы решить вопрос мирно, необходимо заплатить деньги.

Доверчивые пенсионерки верили мошеннику и передавали деньги через такси. Лишь после этого женщины звонили родственникам. Всего северчанки перевели злоумышленнику более 330 тысяч рублей.

Полицейские установили и задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый 38-летний житель Новосибирской области.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

В данный момент, подозреваемый заключен под стражу в Северске. Полицейские проверяют его причастность к другим аналогичным преступлениям.