Томичка ответит в суде за убийство, снятое на мобильный телефон

Фото: Густаво Зырянов

В Томске 35-летняя местная жительница обвиняется в убийстве, которое снимали на мобильный телефон. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Следствием установлено, что в декабре 2021 года томичка пришла в гости к своей знакомой, где они в компании распивали спиртное. В какой-то обвиняемая заподозрила хозяйку в том, что та прячет от нее алкоголь, на фоне этого между женщинами завязалась ссора.

Тогда женщина попросила одного из гостей снимать на мобильный телефон происходящее, а сама сначала избила приятельницу, а после нанесла ей удар ножом в грудь.

29-летняя потерпевшая от полученных травм скончалась на месте.

Уголовное дело будет передано для рассмотрения в Кировский районный суд Томска.