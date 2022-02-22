Томичка ответит в суде за убийство, снятое на мобильный телефон

Фото: Густаво Зырянов
В Томске 35-летняя местная жительница обвиняется в убийстве, которое снимали на мобильный телефон. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области.
Следствием установлено, что в декабре 2021 года томичка пришла в гости к своей знакомой, где они в компании распивали спиртное. В какой-то обвиняемая заподозрила хозяйку в том, что та прячет от нее алкоголь, на фоне этого между женщинами завязалась ссора.
Тогда женщина попросила одного из гостей снимать на мобильный телефон происходящее, а сама сначала избила приятельницу, а после нанесла ей удар ножом в грудь.
29-летняя потерпевшая от полученных травм скончалась на месте.
Уголовное дело будет передано для рассмотрения в Кировский районный суд Томска.