В Томске врачи прооперируют детей с дефектами лица и конечностей в ходе акции «Улыбнись 2022»

Акция запланирована с 1 по 5 июня. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томске открыта регистрация на участие во Всероссийской акции помощи детям с дефектами лица и конечностей «Улыбнись 2022». Акция запланирована с 1 по 5 июня на базе Института микрохирургии, сообщили в мэрии Томска.

На осмотре детей бесплатно проконсультируют челюстно-лицевой хирург, травматолог, пластический хирург, педиатр, генетик, стоматолог, ЛОР-врач, логопед и реабилитолог.

Детей будут принимать специалисты Института во главе с профессором Владимиром Байтингером, челюстно-лицевой хирург Андрей Останин (г. Владимир) и руководитель отделения клиники хирургии кисти и реконструктивной микрохирургии в НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера Сергей Голяна (г. Санкт-Петербург).

Отмечается, что высокотехнологичные операции будут проведены в рамках системы ОМС.

Зарегистрироваться для участия в акции «Улыбнись 2022» можно по ссылке.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (3822) 940-540, на официальном сайте и в социальных сетях www.instagram.com/microsurgery_institute, vk.com/microsurgery, www.facebook.com/niimicro.