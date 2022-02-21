Один из создателей томского телевидения Николай Зайченко скончался на 90-ом году жизни

Николая Зинченко не стало на 90-м году жизни. Фото: Николай Александров

В Томске на 90-ом году жизни скончался один из создателей регионального телевидения. На протяжении более полувека Николай Зайченко трудился на благо томского радио и телевещания, сообщает tvtomsk.ru.

Спустя год после запуска первой за Уралом студии телевидения, в 1956-ом году, Зайченко пришёл в телецентр старшим техником. И за полвека прошёл путь главного инженера, директора Томского радиотелецентра, первого заместителя председателя Томской гостелерадиокомпании.

При его участии были построены здание Дома радио, расширилось здание телевидения. В числе первых томичи-телевизионщики освоили видеозапись, систему электронного титрования, работу передвижной телевизионной станции.

Николай Зайченко неоднократно был награжден на региональном и федеральном уровнях.

Редакция "КП-Томск" выражает глубокие соболезнования родным и близким Николая Зайченко.