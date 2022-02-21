Медучреждения Томской области 23 февраля будут работать по особому графику

Томские медучреждения в праздники будут работать по измененному графику Фото: Архив "КП"

Жители Томской области в День защитника Отечества смогут обратиться за экстренной медпомощью круглосуточно. Об этом сообщает пресс-служба администрации Томской области

Вызвать фельдшеров скорой помощи томичи смогут в любое время суток по номерам 03 или 103. Там же можно будет узнать адрес дежурного стационара.

Также круглосуточно жители Томска смогут обратиться и в травмпункты. Детям 23 февраля помощь окажут в БСМП №2 по улице О. Кошевого,72. Взрослое население примут в горбольнице №3 по улице Нахимова, 3, а также в отделении поликлиники №10 по улице Профсоюзная, 16.

Взрослый травматолог будет вести прием в ЦСМ «Клиника больничная» по улице Больничная, 11г.

За неотложной помощью по ЧЛХ и офтальмологии можно будет обратиться в Томскую областную клиническую больницу по улице Ивана Черных, 96. Также офтальмологи будут работать в клинике СибГМУ по проспекту Ленина, 4.

Хирурги будут готовы оказать помощь с 10 до 15 часов в межвузовской поликлинике по улице Киевская, 74, и в поликлинике № 10 по проспекту Мира, 17.

При зубной боли томичам помогут в стоматологии на Набережной реки Ушайки, 6.