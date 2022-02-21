Для региональных операторов по вывозу ТКО в Томской области в 2022 году вырастут тарифы

Для регоператоров, занимающихся вывозом ТКО, в Томской области с 1 июля 2022 года установлены новые тарифы. Фото: Густаво Зырянов

Для регоператоров, занимающихся вывозом ТКО, в Томской области с 1 июля 2022 года установлены новые тарифы. В разных зонах они вырастут от 0,8% до 6% – в зависимости от количества мусора, протяженности районов и удаленности полигонов.

Напомним, что с 2019 года в РФ, идет мусорная реформа. В ходе нее Томская область была поделена на восемь зон, в каждой из которых работают региональные операторы. В последней редакции территориальной схемы было обозначено трехкратное повышение "мусорных" тарифов с 2022 по 2030 год, но тогда власти пояснили, что это только прогнозы.

Отметим, с 1 июля 2022 года тариф для первой зоны, в которую входит (Александровский район, Стрежевой) вырастет с 432 рублей до 442,48 рубля, для второй зоны (Каргасокский и Парабельский районы) – с 498,03 рубля до 515,95 рубля, для пятой (Колпашевский, Верхнекетский, Чаинский, Молчановский, Кривошеинский районы) – с 531,27 до 551,95 рубля, для шестой (Асиновский, Первомайский, Зырянский, Тегульдетский районы) – с 463,97 до 464,33 рубля, для седьмой (Томск, Томский район) – с 227,91 до 241,58 рубля, для восьмой (Северск) – с 261,04 до 268,87 рубля.

Что касается четвертой зоны, то здесь нет регионального оператора – тариф для нее не установлен. Кроме того в январе 2022 года компания "Транспортные коммунальные системы" (ТКС), которая была регоператором по вывозу мусора в четвертой зоне Томской области прекратила работу во второй зоне – в Каргасокском и Парабельском районах из-за нерентабельности бизнеса, сообщает РИА Томск.

Томичи могут самостоятельно рассчитать сумму за услуги регионального оператора. Для этого нужно умножить тариф на норматив накопления ТКО на человека.