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Общество21 февраля 2022 9:33

В Томске прошло более 200 проверок масочного режима

Специалисты провели более 200 проверок соблюдения томичами «масочного» режима
Источник:kp.ru
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Проверка соблюдения томичей "масочного" режима

Проверка соблюдения томичей "масочного" режима

Фото: Архив "КП"

На прошлой неделе полицейские совместно с сотрудниками районных администраций провели свыше 200 рейдов по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Томска.

Проверки затронули магазины, кафе, парикмахерские, супермаркеты, торговые центры, аптеках и магазинах шаговой доступности. В ходе них специалисты провели разъяснительные беседы с томичами о важности ношения индивидуальных средств защиты и необходимости соблюдения социальной дистанции.

Они также разъяснили персоналу необходимость проведения дезинфекции, напомнили о нанесении разметки социальной дистанции у касс и о наличии антисептиков в свободном доступе.