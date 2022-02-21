В Томске прошло более 200 проверок масочного режима

Проверка соблюдения томичей "масочного" режима Фото: Архив "КП"

На прошлой неделе полицейские совместно с сотрудниками районных администраций провели свыше 200 рейдов по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Томска.

Проверки затронули магазины, кафе, парикмахерские, супермаркеты, торговые центры, аптеках и магазинах шаговой доступности. В ходе них специалисты провели разъяснительные беседы с томичами о важности ношения индивидуальных средств защиты и необходимости соблюдения социальной дистанции.

Они также разъяснили персоналу необходимость проведения дезинфекции, напомнили о нанесении разметки социальной дистанции у касс и о наличии антисептиков в свободном доступе.