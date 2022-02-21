Жителя Северска обвиняют в совершенном в 2007 году убийстве 19-летней девушки

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В Томской области следователи раскрыли совершенное в 2007 году убийство 19-летней девушки. По обвинению в убийстве арестован 39-летний местный житель, сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ведомстве рассказали, что в июне 2007 года на обочине автодороги ТЭЦ-КПП «Гравкарьер» в Северске было найдено тело девушки с множественными ранениями головы. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Раскрыть преступление не удавалось в течение долгого времени, но оперативные мероприятия, направленные на установление убийцы, не прекращались.

Однако, следователи Северска, а также оперативные сотрудники УУР УМВД России по Томской области, и следователи-криминалисты ГУК СК России 18 февраля 2022 года установили и задержали 39-летнего подозреваемого. Помог в этом необычного цвета рюкзак убитой, который заметили в автомобиле задержанного.

Северчанин признался в совершенном преступлении, он заключен под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.