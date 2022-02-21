Желая заработать на инвестициях, томичка потеряла более 1,5 млн рублей

Фото: Густаво Зырянов

В Томском районе в полицию обратилась 63-летняя жительница поселка Рассвет, которая сообщила о хищении у нее денег. Женщина перевела мошенникам более 1,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

По предварительной информации, женщине позвонил неизвестный и рассказал, что работает юристом и оказывает трейдерские услуги. Злоумышленник также рассказал о том, что инвестируя в криптовалюту томичка будет гарантировано получать доход. Он добавил, что за его услуги необходимо будет заплатить 40% от полученной прибыли. Женщине показалось интересным это предложение, и она перевела на указанный им счет 74 000 рублей.

Позже злоумышленник снова связался с женщиной и сообщил, что уже получил доход от инвестиций и томичке положено 100 000 рублей. Но для вывода денег на карту нужно провести несколько операций, для которых злоумышленник убедил томичку перевести ему 500 000 рублей.

Через время мужчина опять позвонил потерпевшей и рассказал, что ей необходимо перевести еще 1 млн рублей, так как денег, которые она отправила ранее, не хватило для вывода прибыли. Она ответила, что таких денег у нее нет, но она может взять кредит. Женщина оформила займ и перевела злоумышленнику указанную сумму, после чего на связь он больше не выходил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».