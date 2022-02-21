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Общество21 февраля 2022 5:24

Томскую студентку приговорили к 200 часам работ за оформление микрозаймов на своего парня

23-летняя студентка в течение нескольких месяцев оформляла микрозаймы на своего парня
Источник:kp.ru
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Молодой человек в это время служил в армии и о чем не догадывался. Фото: Густаво Зырянов

Молодой человек в это время служил в армии и о чем не догадывался. Фото: Густаво Зырянов

В Томске 23-летнюю студентку признали виновной в мошенничестве в сфере кредитования. Девушке назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ, сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Суд установил, что 23-летняя студентка в течение нескольких месяцев оформляла микрозаймы на своего парня, который в это время служил в армии и ничего не подозревал.

Всего томичке удалось оформить 17 микрозаймов на общую сумму 40 тысяч рублей, которые она потратила на личные нужды. При этом возвращать взятые в заем деньги девушка не планировала.

Суд приговорил девушку к 200 часам обязательных работ.

Приговор вступил в законную силу.