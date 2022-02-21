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Происшествия21 февраля 2022 3:48

При пожаре в томском селе погиб 79-летний пенсионер

На момент прибытия пожарных горел бревенчатый жилой дом
Источник:kp.ru
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На полу в доме спасатели обнаружили тело 79-летнего хозяина дома.

На полу в доме спасатели обнаружили тело 79-летнего хозяина дома.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В ночь на понедельник в селе Дубровка произошло возгорание жилого дома, в результате которого скончался 79-летний хозяин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о пожаре на улице советской в селе Дубровка Зырянского района поступило дежурному в понедельник, 21 февраля, в 01:37.

На момент прибытия пожарных горел бревенчатый жилой дом. В результате пожара сгорела деревянная обрешетка крыши, обгорели стены внутри дома.

На полу в доме спасатели обнаружили тело 79-летнего хозяина дома.

Причина пожара площадью 72 кв. метра устанавливается.