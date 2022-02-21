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Общество21 февраля 2022 3:34

В Асиновском районе ограничат движение автотранспорта на время пробега в часть 23 февраля

Исключения составляют спецслужбы и автомобили, которые участвуют в проведении пробега
Источник:kp.ru
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Жителей региона просят быть внимательными и заранее выбирать маршрут своего движения.

Жителей региона просят быть внимательными и заранее выбирать маршрут своего движения.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 23 февраля, из-за традиционного областного легкоатлетического пробега Асино - Первомайское частично ограничат движение транспорта на региональных автотрассах Камаевка Асино Первомайское и Асино АБЗ. Об этом сообщили в пресс-службе Томской области.

Так, с 11:00 до 13:00 будут перекрыты для движения транспорта участки 53,9 65,3 км автодороги Камаевка Асино – Первомайское и 3,1 5,2 км автодороги Асино − АБЗ.

Исключения составляют спецслужбы и автомобили, которые участвуют в проведении пробега.

Жителей региона просят быть внимательными и заранее выбирать маршрут своего движения.