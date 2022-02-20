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Происшествия20 февраля 2022 15:56

Двое детей пострадали в результате столкновения Toyota и Hyundai в Томске

Все обстоятельства произошедшей аварии устанавливаются
Источник:kp.ru
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В результате ДТП трое человек, двое из которых дети, были госпитализированы.

В результате ДТП трое человек, двое из которых дети, были госпитализированы.

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Днем в воскресенье, 20 февраля, на улице Смирнова в Томске произошло ДТП с участием автомобилей Toyota и Hyundai, в результате которого трое человек, двое из которых дети, были доставлены в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Столкновение двух автомобилей произошло 20 февраля около 15:35 на улице Смирнова, 25, в Томске. В результате ДТП в больницу с травмами были доставлены 39-летний водитель и двое пассажиров 8 и 6 лет автомобиля Toyota.

Все обстоятельства произошедшей аварии устанавливаются.