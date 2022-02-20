В Томске волонтеры просят помощи в поисках 39-летнего Викулова Василия

Фото: "Лиза Алерт"

В Томске волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поисках 39-летнего Викулова Василия, местонахождение которого неизвестно с 16 февраля.

В сообщении волонтеров говорится: «Томск, внимание! Помогите найти человека! Пропал Викулов Василий Юрьевич, 39 лет (1983 г.р.). С 16 февраля 2022 года его местонахождение неизвестно».

Мужчина ростом 176 см, телосложения нормального, волосы темно-русые. глаза голубые.

Был одет в черную куртку с капюшоном, черные спортивные штаны, черные ботинки, светло-зеленую шапку.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.