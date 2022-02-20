В Томской районе возбуждено уголовное дело после ДТП, в котором была травмирована 75-летняя женщина

В результате столкновения 75-летняя пассажирка Chevrolet получила телесные повреждения. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП, произошедшего 6 ноября 2021 года, в котором травмы получила 75-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

По предварительной информации, 6 ноября 2021 года около 09:37 44-летняя женщина, управляя автомобилем Kia, на 9 км трассы Томск-Аникино-Ярское потеряла контроль над управлением машины и выехала на встречную полосу, где врезалась с автомобилем Chevrolet Niva.

В результате столкновения 75-летняя пассажирка Chevrolet получила телесные повреждения, относящиеся к тяжкому вреду здоровья, что подтверждается проведенными экспертизами.

Женщине грозит до двух лет лишения свободы.