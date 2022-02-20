Студенты Томского государственного университета сняли TikTok про ректора под «Солнце Монако»

Фото: скриншот TikTok

Студенты ТГУ приняли участие в создании контента для аккаунта вуза в TikTok. Героем одного из роликов стал ректор Эдуард Галажинский.

Аккаунт ТГУ в TikTok был создан профкомом ТГУ в мае 2020 года, но его развития помешала пандемия коронавируса. Осенью 2021 года в аккаунте стали появляться ознакомительные ролики для первокурсников, сообщает РИА Томск со ссылкой на сотрудницу пресс-службы ТГУ Веру Тарасову.

В январе желающих вести TikTok стали искать среди студентов. Заниматься этим вызвались около 20 человек, которые понимают, что сейчас популярно и что именно лучше снять. После того, как ребята приступили к съемкам, контент стал лучше расходиться, видео стали попадать в рекомендации и набирать тысячи просмотров.

Больше всего ребята снимают юморных роликов под трендовые песни про будни студентов. Но есть ролики, которые могут понять только студенты ТГУ.

Например, не всем известно, что рост ректора ТГУ Эдуарда Галажинского - более 180 сантиметров. Ребятам пришла идея снять ролик, как маленькая ростом первокурсница встречает ректора, смущается и машет рукой под песню «Солнце Монако». Тарасова отметила, что этот ролик просто милый и забавный.