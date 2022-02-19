Актер из Томска Бурковский заменит Маслякова в КВН

Томич Андрей Бурковский известный российский актер театра и кино, бывший игрок КВН Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ведущего КВН Александра Маслякова на период его болезни заменят несколько человек, среди которых томский актер и КВН-щик Андрей Бурковский.

Как рассказал Александр Масляков-младший, точные сроки окончания лечения ведущего неизвестны. В связи с этим в пяти играх 1-8 финала КВН его будут заменять пять человек: Дмитрий Нагиев, Дмитрий Хрусталев, Иван Ургант и актер Андрей Бурковский. Имя пятого ведущего пока неизвестно.

Томич Андрей Бурковский известный российский актер театра и кино, бывший игрок КВН. Свой путь юмориста он начал играя за школьную команду Академического лицея Томска. После его окончания Бурковский поступил в ТГУ на юридический факультет. В 2010 году он поступил в Школу-студию МХАТ. За его плечами большой путь КВН-щика, а также ведущего и актера театра. Кроме этого, Бурковский снялся более чем в 20 фильмах.

О заболевании 80-летнего Александра Маслякова коронавирусом стало известно 2 февраля.