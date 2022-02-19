Житель Северска хотел заработать на бирже и лишился 37 000 рублей

Фото: Густаво Зырянов

В полицию Северска обратился местный житель, который заявил о хищении у него 37 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

По предварительной информации, мужчине позвонил неизвестный, который представился специалистом интернет-сервиса, и предложил торговать на бирже, чтобы преувеличить свои накопления. Мужчина согласился, после чего отправил злоумышленникам свои личные данные, копии документов и данные банковских карт.

Во время переписки мошенники прислали северчанину ссылку на мобильное приложение, скачав и установив которое он лишился более 37 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».