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Общество19 февраля 2022 5:57

28% томских школьников учатся во вторую смену

Для перехода всех школ на учебу в первую смену необходимо строительство новых
Источник:kp.ru
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Томская область не относится к загруженным регионам.

Томская область не относится к загруженным регионам.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Томской области 28% школьников учатся во вторую смену. Для перехода всех школ на учебу в первую смену необходимо строительство новых, сообщила пресс-служба регионального отделения "Единой России" ссылкой на замгубернатора Людмилу Огородову.

По словам Огородовой, в Томской области 28% школьников учатся во вторую смену. Она отметила, что Томская область не относится к загруженным регионам, но при этом охват допобразованием составляет уже 83,7%, а инженерным и естественнонаучным – уже под 40%. В связи с этим школам необходима одна смена и свободные площади, отметила она.

В строящейся школе на 1 100 мест, которую накануне посетили Огородова и секретарь генсовета партии Турчак, будут актовый и хореографический залы, столовая, кабинеты с лаборантскими, лыжная база и многое другое.