Томские колонии планируют открыть магазин с товарами и готовыми обедами

Точного места, где будет расположен магазин, пока нет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Томской области УФСИН планирует открыть магазин, в котором будут представлены продукты, а также готовые обеды. Это позволит расширить рынок сбыта и увеличить число рабочих мест для осужденных, сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

На прилавках магазина томичи смогут приобрести свежие овощи, мясо, соки, крупы, соленья и готовые обеды.

Точного места, где будет расположен магазин, пока нет. Специалисты областного департамента потребительского рынка планируют рассмотреть этот вопрос в ближайшее время. Кроме этого, запланированы встречи с представителями крупных торговых сетей по поводу продажи продукции из томских колоний на их прилавках.

Также департамент по социально-экономическому развитию села Томской области рассмотрит вопрос о включении управления ФСИН в Томске в перечень субъектов, которым оказывают меры региональной поддержки по программам производства сельхозпродукции и промпереработки.

УФСИН способно выпускать до 600 литров соков в смену, более 3 тонн круп, а также порядка 4 тысяч готовых обедов.