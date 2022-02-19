В Томске полиция разыскивает 57-летнего мужчину с татуировкой

Мужчина ушел из дома 14 февраля. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В полицию Томска поступило сообщение о том, что 14 февраля ушел из дома и не вернулся 57-летний Штро Андрей Андреевич. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Уточняется, что мужчина 14 февраля 2022 года около 12:00 ушел из дома № 2 по улице Интернационалистов и пропал.

Пропавший выглядит на 55-60 лет, плотного телосложения, ростом 168 см., волосы светло-русые с сединой, глаза голубые.

На момент пропажи был одет в серую вязанную шапку, черную с оранжевым подкладом куртку, черные болоньевые штаны, коричневые зимние ботинки.

На правом плече у мужчины есть темно-синяя татуировка, на которой изображен тигр с открытой пастью, также на правой кисти есть надпись.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении томича, просят обращаться по телефонам: 8(3822)795-899, 89521812501 ГРР ОУР ОМВД России по Ленинскому району г. Томска.