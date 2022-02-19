В Томской области в субботу потеплеет до -2 градусов

Фото: Ксения Высотина

В субботу в Томске будет ветрено, при этом столбики термометров опустятся до -2 градусов. Об этом свидетельствуют данные регионального гидрометцентра.

В Томске 19 февраля осадков не ожидается, ветер будет дуть южный 3-8 м/с, местами с порывами до 13 м/с. Днем температура воздуха составит -3…-5 °С. На дорогах местами гололедица.

В Томской области возможен небольшой снег. Ветер южный 3-8 м/с, местами с усилением до 13 м/с. Температура воздуха днем ожидается -2…-7 °С. На дорогах местами гололедица.