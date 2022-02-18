В Томской области директора муниципального предприятия подозревают в присвоении денег

организации причинён ущерб на сумму более 220 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

В Томской области директора предприятия обвинили в присвоении более 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«Следователями СО ОМВД России по Каргасокскому району Томской области возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего жителя села Каргасок. Мужчина подозревается в присвоении денежных средств», - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что обвиняемый занимал должность директора. муниципальной организации и обладая административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями. Уточняется, что мужчина в течение долгого времени заправлял личный автомобиль служебной картой.

Помимо этого, мужчина зная, что служебное транспортное средство не эксплуатируется, он регулярно приобретал на него запчасти и другие расходные материалы, которые использовал для ремонта и обслуживания личной машины.

Отмечается, что таким образом, организации был причинён ущерб на сумму более 220 тысяч рублей.

На данный момент расследование продолжается.