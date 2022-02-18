В Томской области в 2022 году свыше 8 тысяч домов получат газ

Более 8 тысяч домов в Томской области получат газ до конца 2022 года в рамках программы "Социальная газификация" Фото: "КП" Архив

Более 8 тысяч домов в Томской области получат газ до конца 2022 года. Это произойдет в рамках программы "Социальная газификация", сообщила пресс-служба регионального отделения "Единой России" (ЕР) со ссылкой на первого вице-спикера Совета Федерации, секретаря генсовета партии Андрея Турчака.

В Томск 18 февраля прибыл секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Вместе с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным Андрей Турчак осмотрел участок строящегося газопровода в микрорайоне Залесье.

В пресс-службе рассказали, что "Социальная газификация" предполагает бесплатное доведение газа до участков граждан. По данным реготделения, Томская область входит в пятерку регионов-лидеров, в которых активнее всего реализуется данный проект.

Добавим, в рамках программы компенсации подключения к газу положены для ветеранам ВОВ, многодетным семьям, семьям, воспитывающих детей-инвалидов и др. Они могут рассчитывать на компенсацию от 50 до 100 тысяч рублей. Всего в программу попадает более 21 тысячи домовладений в Томской области.