Союз работодателей Томской области предложил свои идеи к десятилетию науки и технологий

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Томские промышленники обратились к первому заместителю председателя Совета Федерации Андрею Турчаку с просьбой включить передовые производства Томской области в программу мероприятий десятилетия науки и технологий. Инициативу от лица Союза «МПО работодателей Томской области» на встрече с первым вице-спикером Совфеда озвучил генеральный директор АО «ТЭМЗ» Иван Пушкарёв.

Как отметил промышленник, на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию президент В. В. Путин предложил рассмотреть возможность объявить в России десятилетие науки и технологий. Ранее в декабре во время обсуждения мероприятий программы звучали разные предложения, в том числе организация экскурсий школьников и студентов в научные центры, развитие инновационного потенциала регионов как условия высокого качества жизни на всей территории страны, формирование базы отечественных технологических решений, которые доказали эффективность в регионах.

«Все эти темы созвучны промышленникам Томской области. У нас в регионе науку и технологии сложно представить отдельно от промышленности и производства. Несмотря на то, что Томск традиционно считается студенческим городом, промышленность играет важнейшую роль в сфере экономики и на рынке труда, а предприятия активно применяют научные разработки в жизнь. На томских заводах внедряются новейшие технологии, разрабатываемые нашими же вузами, научное сообщество и промышленников объединяют общие масштабные проекты», – рассказал Иван Пушкарёв.

Поэтому Союз «МПО работодателей Томской области», объединяющий ведущие вузы и предприятия региона, просит учесть при разработке мероприятий программы десятилетия науки и технологий не только научные центры, но и передовые производства. Со своей стороны, отметил Иван Пушкарёв, томские предприятия готовы внести свой вклад, посодействовать в разработке программы и принять активное участие в подготовке десятилетии науки и технологий.

Речь идёт, в частности, об участии предприятий в развитии научно-популярных маршрутов на томские передовые производства; организации экскурсий на промышленные предприятия для школьников и студентов, знакомстве молодёжи с передовыми технологиями и популяризации профессии рабочего человека, участие в формировании базы отечественных технологических решений, доказавших свою эффективность в регионе.

Напомним, что в рамках своего визита в Томск первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак посетил Томский электромеханический завод имени В. В. Вахрушева. Он высоко оценил содействие, которое предприятие оказывает в трудоустройстве студентов, что, в свою очередь, способствует снижению оттока «мозгов» из региона. В этой связи он напомнил об амбициозной задаче, которая в ближайшие годы будет наиболее активно реализовываться в стране – это строительство межвузовских кампусов и ремонт действующих общежитий вузов.

В Союз «МПО работодателей Томской области» входит более 30 ведущих предприятий и вузов региона. Главные задачи партнёрства: содействие развитию трудовых ресурсов, активное участие в интеграции высшей школы, науки, промышленности и бизнеса, защита и продвижение интересов томских предприятий и тех, кто на них работает – на региональном и федеральном уровнях.