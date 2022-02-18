В Томской области свыше 33 тысячи человек с COVID-19 получили бесплатные лекарства

С начала года 33 320 пациентов получили медикаменты на дом, на эти цели из областного и федеральных бюджетов выделено 125,4 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Более 33 тысячи томичей, заразившиеся ковидом, получили лекарства. На эти цели из областного и федеральных бюджетов выделено 125,4 млн рублей, сообщает telegram-канал облздрава.

"В Томской области продолжается выдача лекарств амбулаторным пациентам для лечения новой коронавирусной инфекции. С начала года 33 320 пациентов получили медикаменты на дом, на эти цели из областного и федеральных бюджетов выделено 125,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

В департаменте здравоохранения по Томской области рассказали, что лекарства от коронавирусной инфекции назначает врач согласно разработанным методическим рекомендациям. В перечень бесплатных лекарственных препаратов в зависимости от показаний и тяжести течения заболевания входят несколько основных групп: противовирусные, жаропонижающие, антикоагулянты.

Ранее "КП-Томск" сообщала, что глава Томской области выделит из регионального бюджета 108,5 млн рублей на лекарства и тесты СOVID-19.