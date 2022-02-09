Глава Томской области выделит из регионального бюджета 108,5 млн рублей на лекарства и тесты СOVID-19

20 млн направят на экспресс-диагностики СOVID-19, а 88,5 млн рублей на лекарственные препараты для лечения пациентов от ковида. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин решил направить 108,5 млн рублей на лекарства и тесты СOVID-19 108,5 млн из регионального бюджета. 20 млн из этой суммы пойдут на экспресс-диагностики коронавируса, сообщает пресс-служба областной администрации.

"Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение выделить 108,5 миллиона рублей из регионального бюджета на приобретение лекарственных препаратов и тест-систем для лечения и экспресс-диагностики СOVID-19", - говорится в сообщении.

В обладминистрации рассказали, что 20 млн направят на экспресс-диагностики СOVID-19, а 88,5 млн рублей на лекарственные препараты для лечения пациентов от ковида.

Как подчеркнул Жвачкин, омикрон вызвал взрывную волну эпидемии, которая пока не утихает. Поэтому нам нужно обеспечить для жителей Томской области и широкий охват тестирования, и бесплатные лекарства