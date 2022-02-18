В Томске полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотиков

Томич подозревается в сбыте наркотиков Фото: Архив "КП"

Житель Томска подозревается в сбыте наркотиков, он был задержан сотрудниками специального назначения «Гром» регионального УМВД во время передачи наркотических средств во дворе жилого дома в пос. Ново-Карьерном в г.Томске. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

В ходе обысков места жительства у ранее судимого 39-летнего местного жителя, полицейские обнаружили и изъяли порошкообразное вещество общей массой 0,041 грамм. Экспертиза показала, что оно является наркотическим веществом, содержащим в своем составе а–пирролидиновалерофенон (другое название PVP).

Сотрудники ОМВД России по Кировскому району г. Томска с помощью служебной собаки также обнаружили и изъяли у подозреваемого упаковочный материал и весы, предназначенные для реализации наркотических средств.

Следователями следственного отдела ОМВД России по Кировскому району г. Томска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228.1 УК РФ.

Подозреваемый заключен под стражу.