Жительница Северска пожаловалась на плохие условия в коронавирусном госпитале

Фото: скриншот телеграм-канал Mash Siberia

В Северске пациентки с детьми в коронавирусном госпитале пожаловались на плохие условия содержания. Видео жутких условий они разместили в соцсетях, сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

У восьмимесячной дочери Светланы неделю назад обнаружили пневмонию и коронавирус. Лечиться их отправили в северский ковидарий. Светлана не смогла сдержать слезы, когда увидела палату, в которой им с дочкой предстояло лежать.

На кадрах видны облупленные стены, ржавые трубы, щель в аварийном выходе, которую нужно затыкать, чтобы не было сквозняка.

Светлана добавила, что ей приходится следить за тем, чтобы дочка не съела штукатурку, которая отваливается без особых усилий.