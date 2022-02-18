Избран новый директор Союза работодателей Томской области

Фото: Союз «МПО работодателей Томской области»

Члены Союза «МПО работодателей Томской области», объединяющего крупнейшие промышленные предприятия региона, выбрали нового исполнительного директора организации. Им стала Марина Чухланцева, экс-директор Государственного центра стандартизации, метрологии и испытаний в Томской области, заведующая кафедрой метрологии в Томском филиале Академии стандартизации, метрологии и сертификации Росстандарта.

Как отметил президент Союза «МПО работодателей Томской области» Кирилл Новожилов, у Марины Чухланцевой большой опыт в управленческой деятельности, многочисленные отраслевые награды и публикации в профессиональных изданиях. Помимо решения организационных вопросов члены Союза определились с изменениями в Уставе и утвердили Положения об общем собрании в новой редакции.

Кирилл Новожилов напомнил, что в МПО входит 33 предприятия региона, включая крупнейшие вузы, где в общей сложности работают более 30 тысяч человек, и востребованность организации как защитника их интересов, а также как разработчика и эксперта при выработке промышленной и экономической политики региона растёт с каждым годом, а также предложил усилить взаимодействие предприятий с вузами и поучаствовать в десятилетии науки и технологии, о котором заявил президент России.

Напомним, что место директора Союза «МПО работодателей Томской области» стало вакантным после смерти Михаила Неизвестных, который ушёл из жизни на 73-м году 28 января. Под руководством Неизвестных Союз «МПО работодателей Томской области» стал региональным объединением Российского союза промышленников и предпринимателей.