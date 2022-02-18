Директора томской фирмы подозревают в коммерческом подкупе на 1,5 млн рублей

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В Томске следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора фирмы, подозреваемого в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Томской области.

По предварительной информации, в 2020 году исполнительный директор и директор из фирм в Томске потребовали от сотрудника другой фирмы 1 млн рублей за не снижение максимальной цены в госзакупках на поставку оборудования в медучреждения региона.

Эти организации спустя время заключили фиктивный договор на 1,5 млн рублей на оказание логистических услуг. По факту эта сумма стала коммерческим подкупом.

Мужчина признал свою вину, он находится под домашним арестом.

Расследование уголовного дела продолжается.