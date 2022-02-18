В центре Томска в ДТП с грузовиком пострадал 30-летний водитель Chevrolet

В результате столкновения 30-летний водитель легковушки с травмами был доставлен в больницу. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Вечером в четверг, 17 февраля, на проспекте Ленина в Томске произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. С травмами в больницу был доставлен 30-летний водитель легковушки, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

По предварительной информации, 17 февраля в 23:50 на проспекте Ленина, 225, в Томске 22-летний мужчина, управляя грузовиком Isuzu, при повороте налево не уступил дорогу и врезался во встречный автомобиль Chevrolet Lanos. В результате столкновения 30-летний водитель легковушки с травмами был доставлен в больницу.

Очевидцев этого ДТП просят обращаться по адресу: город Томск, Иркутский тракт, 79, кабинеты № 102, 103, телефоны 8 (3822) 794-693.