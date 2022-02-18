Избившему девушку в Зеленых горках томичу грозит арест на 15 суток

Томичу грозит штраф от 500 до 1 000 рублей или административный арест на срок до 15 суток. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томичу, который избил девушку в подъезде дома в Зеленых горках, грозит наказание в виде штрафа или ареста. Об этом сообщили в УМВД по Томской области.

Напомним, 2 января 2022 года в подъезде одного из домов томского микрорайона Зеленые Горки парень избил девушку. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

по словам очевидцев, в ночь на воскресенье парень бегал по подъезду, стучался в квартиры и громко кричал. При этом молодой человек распылял перцовый баллончик.

В ходе проведенной проверки полицейские установили, что 2 января 21-летний томич вместе с подругой распивали спиртное в одной из квартир. Затем мужчина начал распылять перцовый баллончик в квартире, а затем перешел в подъезд. После этого томич избил девушку.

Было возбуждено административное дело по статье «Мелкое хулиганство», томичу грозит штраф от 500 до 1 000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Административное дело передано для рассмотрения в Октябрьский районный суд.