Tele2 присоединилась к хартии «Цифровая этика детства»

В продуктовой политике Tele2 фокусируется на создании безопасных, высокотехнологичных и полезных сервисов для детей. Фото: Предоставлено рекламодателем

Оператор мобильной связи Tele2 присоединился к хартии «Цифровая этика детства» Альянса по защите детей в цифровой среде. Компания заявила о готовности способствовать созданию благоприятной и защищенной онлайн-среды для детей, развивать цифровую грамотность и поощрять равные возможности для доступа младшего поколения к технологиям.

- Мы делаем все, чтобы все наши клиенты чувствовали комфорт и безопасность при использовании мобильных сервисов. Но наша особая забота – защита, образование и досуг детей. Услуги Tele2 помогают оградить юное поколение от угроз в интернете, а родителям – чувствовать себя спокойно. Мы делаем связь доступной в самых отдаленных населенных пунктах и проводим уроки мобильной грамотности и кибербезопасности в школах, - прокомментировал Андрей Патока, генеральный директор Tele2.

Представители компании отметили, что в продуктовой политике Tele2 фокусируется на создании безопасных, высокотехнологичных и полезных сервисов для детей. Услуга «Геопоиск+» позволяет определять местоположение детей и получать нотификации о маршрутах. «Родительский контроль» помогает создать безопасную интернет-среду: настраивать списки запрещенных сайтов и мониторить режим работы приложений. Услуга «Дети онлайн» превращает любой тариф в детский и защищает от нежелательных подписок.

Добавим, что хартия «Цифровая этика детства» – этическая платформа и руководство к действию для организаций, компаний и объединений, работающих с детьми. Она разработана основателями Альянса по защите детей в цифровой среде, который призван лучше изучить потребности детей и подростков в цифровой среде, разработать понятные правила поведения и ценностные ориентиры в онлайне, защитить младшее поколение от потенциальных угроз в интернете.

Автор: Антон Завидов