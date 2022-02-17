В Томске суд запретил магазину торговать ритуальной атрибутикой в жилом доме

Суд оставил без изменений решение суда первой инстанции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске прокуратура направила в суд иск о запрете торговли ритуальной атрибутикой в жилом многоквартирном доме. Иск суд удовлетворил, однако бизнесмен подал апелляцию, сообщили в прокуратуре Томской области.

Прокуратура Томска обратилась в суд с иском о запрете работы бизнесмена по продаже ритуальной продукции в многоквартирном жилом доме по улице Иркутский тракт. В прокуратуре отметили, что по закону магазин, где продается ритуальная атрибутика, не может находится в жилом доме.

Октябрьский районный Томска удовлетворил данный иск.

Однако бизнесмен подал апелляцию, в которой указал, что запрет на размещение подобных магазинов распространяется на строящиеся здания. Также он добавил, продает ритуальную атрибутику, но ритуальных услуг не оказывает. Т

Суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, так как запрет на размещение магазина ритуальных услуг в жилом доме не зависит от года его постройки.