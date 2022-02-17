Более 100 томских подростков привились от коронавируса

Вакцинация подростков в Томской области. Фото: Густаво Зырянов

В Томской области от коронавируса привились 107 подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Медики регулярно ведут мониторинг состояния привившихся подростков, на сегодняшний день осложнений при вакцинации не зафиксировано, сообщили в региональном оперштабе.

Уточняется, что перед вакцинацией подростков осматривает педиатр. Вакцинация детей от COVID-19 проводится по предварительной записи в двух пунктах: детской поликлинике МСЧ № 2 (ул. Бела Куна, 3/1) и поликлинике № 5 детской больницы № 2 (Набережная реки Ушайки, 22).

Также томские подростки могут привиться от коронавируса в МСЧ № 2 по средам с 9 до 14 часов. Записаться можно по телефонам 8 (3822) 644-040, 644-242.

Пункт вакцинации в поликлинике № 5 второй детской больницы работает по вторникам и четвергам с 9 до 12 часов. Телефон для справок 8-913-885-25-98.

Добавим, что прививки ставятся при наличии письменного согласия одного из родителей или иного законного представителя несовершеннолетнего до 15 лет либо самого подростка старше 15 лет. Вакцинация препаратом «Спутник М» проводится двукратно с интервалом в 21 день.