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Происшествия17 февраля 2022 11:04

Житель Томска напал с ножом на соседа своих родственников и ограбил его

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой»
Источник:kp.ru
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Фото: Густаво Зырянов

Фото: Густаво Зырянов

В Советском районе Томска в полицию обратился местный житель, который сообщил о том, что неизвестный в его квартиру в доме на улице С. Щедрина, и, угрожая ножом, похитил мобильный телефон. Об этом сообщает МВД медиа.

полицейские оперативно прибыли на место происшествия и в ходе поквартирного обхода задержали в соседней квартире подходившего под описание мужчину. Им оказался ранее судимый 43-летний житель Томска.

По предварительной информации, мужчина был в гостях у своих родственников, где компания распивала алкоголь. После застолья томич направился к соседу этажом выше, взломал входную дверь и попал в квартиру.

Мужчина заметил в комнате хозяина квартиры и кинулся на него с кулаками. После того, как подозреваемый нанес хозяину квартиры несколько ударов, он взял нож и поднёс его к шее мужчины, требуя отдать ему ценные вещи. Он забрал мобильный телефон и вернулся обратно к родственникам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», мужчина находится под стражей.