В Томске заработал новый детский сад на 145 мест на улице Академика Сахарова

Новый детсад рассчитан на 145 мест. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детский сад по улице Академика Сахарова, 46 в Томске принял первых воспитанников. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Томска.

Как сообщили в городском департаменте образования, корпус дет сада №24 на улице Академика Сахарова, 46 получил лицензию на образовательную деятельность и уже принял первых ребят.

Уточняется, что новый двухэтажный сад на 145 мест, построенный в рамках нацпроекта «Демография», состоит из трех ясельных и трех дошкольных групп.

Кроме этого, в детсаду создана уникальная образовательная среда «Наукоград» - это комплекс из пяти лабораторий, благодаря которым у детей будут развиваться проектно-исследовательские навыки.

В январе 2022 года также получили лицензии и начали работу детсады №82 по Иркутскому тракту, 175/3 (220 мест) и детсад №48 по ул. Высоцкого, 16 (175 мест).