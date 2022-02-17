Ликвидировать тление на мусорном полигоне под Томском планируют до 1 марта

Подрядчик уже завершает работы,

Завершить работы по ликвидации тления на мусорном полигоне около томского села Сухоречье планируют к 1 марта, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Согласно контракту, работы на полигоне выполняет ООО «Контракт», их общая стоимость составляет 8,4 млн рублей. Подрядчик начал работу по ликвидации тления в январе 2022 года.

Как рассказал заммэра по благоустройству Вячеслав Черноус, подрядчик уже завершает работы, все работы идут по плану, согласно заявленным срокам. К 1 марта все работы будут завершены и полигон будет работать в полной мере.

Принимать работы будет городская комиссия.