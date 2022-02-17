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Общество17 февраля 2022 8:52

Жителя Северска приговорили к трем годам колонии за грабеж продуктов у пенсионера

Чтобы пенсионер не мог сопротивляться, мужчина ударил его в область головы
Источник:kp.ru
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Приговор в законную силу не вступил.

Приговор в законную силу не вступил.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Северске 36-летний местный житель признан виновным в совершении грабежа у пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Суд установил, в августе 2021 года пьяный мужчина находился в одном из общежитий Северска, где постучал в дверь комнаты 67-летнего пенсионера. Под предлогом попасть в комнату он попросил у пожилого мужчины сигарету. Когда мужчина увидел, что пенсионер начал закрывать дверь, он незаконно проник к нему в комнату.

Чтобы пенсионер не мог сопротивляться, мужчина ударил его в область головы, от чего мужчина упал на диван. После этого северчанин похитил из холодильника пенсионера продукты и сбежал.

Суд учел, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, приговорил его к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил.