Полицейские задержали укравшего обувь из магазина жителя Томска

Томич украл из магазина обувь, которую в последствии продал. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В полицию Томска обратился представитель одного из магазинов по проспекту Комсомольский, который заявил о хищении обуви. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

На следующий день сотрудники ППС во время патрулирования около рынка на проспекте Фрунзе увидели мужчину, который подходил под описание грабителя. Полицейские задержали 37-летнего ранее судимого мужчину.

По предварительной информации, томич украл из магазина обувь, которую в последствии продал, а деньги потратил на личные нужды.

Также полицейские установили еще один факт кражи, совершенный мужчиной в этом же магазине.

Возбуждено два уголовных дела по статье «Кража».